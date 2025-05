Die aus Kanada stammenden Lycanthro legen mit REMNANTS OF RAPTURE ihr zweites Album vor und zelebrieren weiterhin den typischen Power Metal der späten Neunziger Jahre. Flitzegitarren, Keyboard und epische Refrains sind die Zutaten, die die Zielgruppe glücklich machen. Frontmann James Delbridge (neuerdings auch bei den kanadischen Witchkiller am Mikro) verfügt über das passende Organ, auch wenn es nicht ganz so charismatisch und sattelfest wie das eines Tobias Sammet, Hansi Kürsch oder Michael Kiske daherkommt. Songs wie ‘Far Beyond The Walls’, ‘In Demon Light’, ‘The Great Masquerade’ (mit Laura Guldemond von Burning Witches als Duettpartnerin) oder ‘Night Of The Parasite’ (mit dem ehemaligen Iced Earth-Sänger Stu Block) gehen ohne größere Umwege ins Ohr, besitzen aber genug Wendungen, um nicht als billig zu gelten. Die Jungs wissen definitiv, was sie tun, und haben ihre Vorbilder genau studiert. Die Zielgruppe kann in der Sammlung also schon mal ein Plätzchen unter „L“ freischaufeln.

