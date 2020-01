THE BOOK OF FIRE

Von Teilen der Szene mitunter belächelt, fuhren die Hamburger Mono Inc. mit ihrem letzten Album WELCOME TO HELL den Stinkefinger aus und landeten auf Platz zwei der deutschen Charts. Sehr wahrscheinlich, dass das neue Konzeptalbum THE BOOK OF FIRE diesem Erfolg kaum in etwas nachstehen wird: Die Kompositionen sind noch geschmeidiger konzipiert und legen Wert darauf, dem Hörer möglichst wenige Stolpersteine zuzumuten. Inhaltlich dreht sich die Scheibe um die Zeit der Inquisition, Ketzer, Hetzer, Kerker und Scheiterhaufen. Wahrlich keine angenehmen Tage und Themen, die sich für eine Dark Rock-Kapelle jedoch absolut anbieten.

Nur kommt bei THE BOOK OF FIRE kaum Gruselatmosphäre auf, dafür fallen die Lieder viel zu zuckrig aus, die Melodien becircen statt zu bestürzen, und Frontmann Martin Engler betört unterm Kopfhörer mit seiner eindringlichen Stimme, welche mitunter Manowar-Pathos auffährt. Kurzum: Ein paar Ecken und Kanten, Stacheln und Dornen hätten dem Material gutgetan. Ansonsten erwartet die Fans genau das, was sie von Mono Inc. erwarten: geradliniges Songwriting, tanzbare Rhythmen und gefällige Höhepunkte. Dem Chart-Erfolg steht nichts im Weg.