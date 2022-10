‘Becoming’ nennt sich das scheppernde doch sentimentale Stück von Volbeat, dass den verstorbenen Entombed-Frontmann LG Petrov in Ehren halten soll.

Die dänisch-amerikanischen Rock-Virtuosen Volbeat haben kürzlich das offizielle Musikvideo zu ihrem Song ‘Becoming’ veröffentlicht. Der Track gilt als Tribut an die legendäre schwedische Death Metal-Band Entombed, deren Sänger LG Petrov im März 2021 an den Folgen seiner Krebserkrankung starb. Unvergessen Während der Produktion ihrer letzten Platte, SERVANT OF THE MIND (2021), prägten zahlreiche Einflüsse der schwedischen Death-Band das Songwriting und die Komposition der Volbeat-Songs, wie Michael Poulsen kürzlich erklärte. Auf die Frage nach der Idee, die sich hinter ‘Becoming’ verbirgt, verriet er: „Der Song hat dieses Eröffnungsriff, das absolut von den mächtigen Entombed inspiriert ist. Wir sprachen gerade darüber, warum…