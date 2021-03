Was hat Biff Byford und Co. eigentlich geritten, ein Cover-Album zu machen? Und dann nehmen sich die Briten auch noch so offensichtliche INSPIRATIONS wie The Beatles (‘Paperback Writer’), Black Sabbath (‘Evil Woman’) und Motörhead (‘Bomber’) zur sogenannten Neuinterpretation vor. Einfallsloser geht es im Grunde nicht. Hinzu kommt, dass das Quintett aus Barnsley die Stücke mehr oder weniger eins zu eins nachspielt. Dennoch fetzt die Umsetzung, was daran liegt, dass Saxon einem die Songs natürlich in ihrem ureigenen Sound vor den Latz knallen – und der hat eine Menge Wumms.

INSPIRATIONS bei Amazon

Insofern bekommen unter anderem Led Zeppelin (‘Immigrant Song’), Thin Lizzy (‘The Rocker’) und AC/DC (‘Problem Child’) noch mal deutlich mehr Druck. Und da die Metal-Veteranen hier ausnahmslos Hits anreichen, rauscht die Scheibe auch nicht nur einfach so vorbei. Diese ABM in Zeiten von Corona hätte tatsächlich schlimmer ausfallen können.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***