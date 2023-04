Nita Strauss wird wieder als Gitarristin in der Band von Alice Cooper mitmischen. Das verkündeten beide Rocker in einer gemeinsamen Mitteilung.

Es ist immer wunderbar, wenn zusammengeführt wird, was zusammengehört. So auch in diesem Fall -- denn die verlorene Tochter Nita Strauss kehrt in ihre Metal-Familie um Alice Cooper zurück. Die einstige The Iron Maidens-Gitarristin war vergangenen Sommer aus der Band des Schock-Rockers ausgestiegen, um mit Pop-Sängerin Demi Lovato auf Tour zu gehen. Nun heuert sie wieder bei Vincent Furnier an, wie Cooper mit bürgerlichem Namen heißt. Andere Luft schnuppern Konkret erfolgt die Wiedervereinigung mit der 36-jährigen Musikerin hinsichtlich einer ausgedehnten Tournee durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Einige Shows spielt Alice Cooper auch mit Def Leppard und Mötley Crüe, ein…