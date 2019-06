Bei einem Autounfall starb die Tochter von Obituary-Bassist Terry Butler. Mit im Auto saßen ihre zwei Söhne, die sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zuzogen.

Die 27-jährige Jona Wright, Tochter von Obituary-Bassist Terry Butler, kam bei einem Autounfall ums Leben. Das Unglück ereignete sich am 7. Mai in Hillsborough County, Florida. Dabei kam das Fahrzeug von Wright von der Straße ab und überschlug sich mehrmals. (via Loudwire) Die zwei Söhne im Alter von sechs und zehn Jahren erlitten dabei zum Glück nur leichte Verletzungen. Terry Butler stand zu der Zeit mit Obituary am Anfang einer Tournee, als er von der Nachricht erfuhr. Über Instagram teilte er ein Foto von seiner Tochter und seinen Enkelkindern mit den Worten: "Wir haben unsere schöne Jona verloren. Vincent & Leo haben…