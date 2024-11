Richie Sambora hat mehr als zwei Alben auf Halde

Foto: Getty Images for Unbridled Eve, Daniel Boczarski. All rights reserved.

auch interessant

Der frühere Bon Jovi-Gitarrist Richie Sambora hat in den vergangenen Monaten eine Reihe von Singles veröffentlicht. Die Lieder ‘I Pray’, ‘Livin‘ Alone’, ‘Songs That Wrote My Life’, ‘Believe (In Miracles)’ und ‘We’ll Get By’ gibt es unten zu hören. Im ‘Howie Mandel Does Stuff’-Podcast hat der Musiker nun darüber gesprochen, was Songwriting für ihn bedeutet und dass er Material für über zwei Longplayer in der Hinterhand hat.

Zwei LPs in petto

„Das Schreiben macht mir am meisten Spaß“, stellt Richie Sambora klar. „Denn man lässt sich irgendwie Sachen aus dem Nichts einfallen, und das materialisiert sich in ein klangliches Gemälde. Das passiert auf alle möglichen Arten und Weisen, doch für gewöhnlich fängt es mit einem Titel an. Ich brauche eine Geschichte. Weil die Geschichte gibt einem eine Struktur. Und den Text malt man dann fast wie einen Film-Soundtrack aus. Man muss herumgraben und Geschichten finden, aber das ist der halbe Spaß.“

Des Weiteren sprach Richie Sambora über seine Entscheidung, mehrere einzelne Stücke anstatt einer ganzen Platte rauszuhauen. „Das war ein interessanter Weg. Es ist das erste Mal, dass ich es so gemacht habe. Die Leute haben nicht mehr die Zeit für ein Albumerlebnis. Also fing ich an, mir zu denken: ‚Okay, ich werde einfach einen Song inklusive Video veröffentlichen und schauen, wie es läuft.‘ So habe ich im Juli vier Lieder und vor ungefähr drei Wochen einen Track namens ‘We’ll Get By’ rausgebracht. Und ich habe etwa zwei Alben auf Eis beziehungsweise auf Halde liegen. Ich habe tatsächlich weit mehr als diese Singles.“ Aktuell ist Richie Sambora in der Doku ‘Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story’ zu sehen. Die vier Teile umfassende Serie hat hierzulande Disney+ im Angebot.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

BON JOVI-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.