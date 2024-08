Rob Halford möchte „etwas Gutes bewirken“

Vor wenigen Tagen feierte Rob Halford seinen 73. Geburtstag. Mit Judas Priest wurde er zu einer Metal-Legende. Doch der Weg dorthin war steinig – nicht zuletzt, weil sich Halford lange nicht traute, seine Homosexualität öffentlich zu machen. Aus Angst, dass dies das Aus für Judas Priest bedeuten könnte, entschied er sich erst 1998 (in einer Zeit, in der er als Solokünstler unterwegs war) zu seinem öffentlichen Outing.

Alles zu seiner Zeit

Empfehlung der Redaktion Rob Halford: Ein Rückblick zum 73. Geburtstag Heavy Metal Judas Priest-Frontmann Rob Halford feiert heute seinen 73. Geburtstag. METAL HAMMER sendet viele Glückwünsche und wirft einen Blick auf die Vergangenheit der Heavy Metal-Legende. Im Interview mit Fugues wurde Halford kürzlich gefragt, ob ihn in den letzten Jahrzehnten andere homosexuelle Musiker um Rat zum Thema Coming-out gebeten hätten. Er antwortete: „Ja, das ist passiert, aber ich werde keine Namen nennen. Jeder outet sich, wenn es an der Zeit ist. Wie wir alle wissen, befreit es. Es ist jedoch schwierig, selbst jetzt im Jahr 2024, weil wir immer noch diese anhaltende Herausforderung von Hass, Bigotterie, Intoleranz und Spaltung haben. Alle denken, es wäre viel einfacher, aber das ist nicht der Fall. Der Kampf ist für junge Menschen immer noch sehr real. Ich hoffe, dass all die Gespräche, die ich mit anderen führe, etwas Gutes bewirken.

Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Geschichte über einen Mann in den Neunzigern gelesen, der sich geoutet hat, kurz, bevor er seinen letzten Atemzug tat. Halleluja! Es ist nie zu spät, sich zu befreien. Ist man erst einmal raus, verschwinden auch die Angriffe“, erklärt Rob Halford, und bringt es schließlich auf den Punkt: „Ich bin hier. Ich bin schwul. Gewöhnt euch verdammt noch mal daran!“ Er betonte auch: „Die beiden wichtigsten Veränderungen in meinem Leben waren, nüchtern zu werden und mich zu outen. Es hat mir das Leben gerettet.“

Der Mann in Uniform

Empfehlung der Redaktion Rob Halford: Prostatakrebs geht weiter zurück Heavy Metal Judas Priest-Sänger Rob Halford kämpft weiter gegen den Krebs. Dieser bilde sich immer noch zurück, lässt die Heavy Metal-Legende wissen. Auf die Frage, wann und wie er seinen Lebenspartner Thomas kennengelernt habe, sagte Halford: „Lass es mich so sagen: In meiner Autobiografie ‘Confess’ erzähle ich, wie ein Mann in Uniform immer noch mein kleines, schwules, altes Männerherz höherschlagen lässt. Ich habe erst später herausgefunden, dass Thomas ein hochdekorierter Veteran ist. Er hat nie über diese Seite seines Lebens gesprochen – Dinge, die er in bestimmten Teilen der Welt getan und gesehen hat. Aber es war eine schöne Art und Weise, wie wir uns kennengelernt haben, bevor es das Internet und Dating-Sites und all diese Dinge gab. Wir sind die alten Schwulen. Und wir sind seit 1995 zusammen. Zu unserem 30. Jubiläum kaufe ich ihm einen Twinkie.“

—

