Rush: Pavillon nach Neil Peart benannt

Foto: Getty Images, Mat Hayward. All rights reserved.

Neil Peart mit Rush bei der "R40" Livetour am 19. Juli 2015 in Seattle, Washington

Zu Ehren des verstorbenen Rush-Schlagzeugers Neil Peart, wurde ein Pavillon in Port Dalhousie, einer Gemeinde der Stadt St. Catharines im kanadischen Ontario, nach ihm benannt.

Wie die Lokalzeitung ‘St. Catharines Standard’ berichtete, wurde die Entscheidung am Mittwoch, den 3. Juni durch den Stadtrat öffentlich gemacht. Mehr als 81 Prozent der Einwohner, die zuvor abgestimmt hatten, haben den Namen ‘Neil Peart Pavilion’ dem ‘Lakeside Park Pavilion’ vorgezogen.

Peart wuchs in St. Catharines auf und besuchte dort die Grundschule und das Gymnasium. Im Sommer arbeitete er im Lakeside Park von Port Dalhousie, wo nun auch der nach ihm benannte Pavillon steht. Der Ort wurde von Peart in der Single zum drittem Rush-Album CARESS OF STEEL (1975) thematisiert, die ebenfalls den Namen ‘Lakeside Park’ trägt.

Neil Peart verstarb im Januar dieses Jahres nach einem längeren Kampf an Krebs.