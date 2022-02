Saltatio Mortis: Das Making Of von ‘The Dragonborn Comes’

Wie es Bands in der nun schon seit zwei Jahren andauerenden Krise ganz spezifisch geht, könnt ihr mit unseren Videostatements nachvollziehen.

Für unsere Initiative #BackToLive haben wir Leute befragt, die unmittelbar von der Krise betroffen sind: die Musik-Szene selbst. Findet hier alle bisherigen Videostatements. Wie kämpfen sich die Bands bisher durch die Situation, was wünschen sie sich für die Zukunft, und wie kann man sie unterstützen? Beast In Black Bassist Mate Molnar spricht über die Situation der finnischen Symphonic-Metaller. Cabal Fast die gesamte Besetzung der dänischen Metal-/Deathcore-Band hat sich für das Interview zur aktuellen Lage zusammengesetzt. Devil Sold His Soul Sänger Paul Green spricht darüber, wie es derzeit für die britische Post Hardcore-Band aussieht. Lost Society Was aktuell bei den finnischen…