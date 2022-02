Drücken wir uns die Daumen dafür, dass uns Microsoft und Activision Blizzard in absehbarer Zeit ein neues ‘Guitar Hero’ vor den Latz knallen.

Ein Videospiel mit direktem Metal- und/oder Rock-Bezug hat es in letzter Zeit nicht wirklich gegeben. Geht es nach Microsoft, soll sich das jedoch mittelfristig ändern. Denn der Software-Gigant hat kürzlich das Videospielunternehmen Activision Blizzard geschluckt -- für schlappe 68,7 Millionen Dollar (60,75 Millionen Euro). Und im Repertoire von Activision befindet sich bekanntlich auch ‘Guitar Hero’, was CEO of Microsoft Gaming Phil Spencer als eines der Spiele auserkoren hat, die wiederbelebt werden sollen. Spiele-Klassiker So sagte Spencer im Interview mit der "Washington Post": "Ich habe mir die Liste mit den geistigen Eigentümern von Activision angeschaut. ‘King's Quest’, ‘Guitar Hero’... Ich sollte…