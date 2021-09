Zocker-Rocker: Alea der Bescheidene (Saltatio Mortis)

Nach Kritik am kostenpflichtigen Next Gen-Upgrade von ‘Horizon Forbidden West’ scheint der Wechsel zwischen den Konsolen nun doch kostenlos zu werden.

Nachdem Entwickler Guerrilla Games vergangene Woche verkündete, dass es für ‘Horizon Forbidden West’ trotz zuvor anders lautendem Versprechen kein kostenloses Upgrade von der PlayStation 4- auf die PlayStation 5-Version geben werde, gingen die Fans auf die Barrikaden. Im Netz machten viele ihrem Ärger Luft - offenbar mit Erfolg. Nun scheint der ‘Horizon Zero Dawn’-Nachfolger doch ein kostenloses Next Gen-Upgrade zu bekommen. Trotz aller Beschwichtigung markiert der Umstand aber einen Wendepunkt in puncto derartiger Nachbesserungen. Sinneswandel bei Sony und Guerrilla Games Nachdem Sony und Entwickler Guerrilla Games vergangene Woche in Folge der Ankündigung für ‘Horizon Forbidden West’ kein kostenloses Next Gen-Upgrade…