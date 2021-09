Die METAL HAMMER Oktoberausgabe 2021: Trivium, Rage, KK’s Priest u.v.a.

Vollgas bei Trivium: Neues Album, neues Video, und ab dem 16.11.21 auf Deutschland-Tour mit Heaven Shall Burn, Tesseract und Fit For An Autopsy.

Trivium haben angekündigt, am 8. Oktober ihr neues Album IN THE COURT OF THE DRAGON zu veröffentlichen. Das insgesamt zehnte Album der Grammy-nominierten Band – Matt Heafy (Gesang, Gitarre), Corey Beaulieu (Gitarre), Paolo Gregoletto (Bass) und Alex Bent (Schlagzeug) – erscheint über ihr langjähriges Label Roadrunner Records und wurde produziert und abgemischt von Josh Wilbur. Die Aufnahmen fanden im Herbst 2020 an der Full Sail University in Orlando statt. Die neue Platte folgt auf das 2020 veröffentlichte WHAT THE DEAD MEN SAY, das Platz vier der deutschen Charts erreichte. Die Tracklist von IN THE COURT OF THE DRAGON X In…