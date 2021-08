The Elder Scrolls 5 – Skyrim: Anniversary-Edition zum zehnten Jubiläum

Inzwischen hat wohl jeder aufgehört zu zählen, wie oft ‘The Elder Scrolls 5: Skyrim’ bisher neu aufgelegt wurde. Mit der Jubiläumsedition zum zehnten Geburtstag des Rollenspiels dürfte Entwickler Bethesda Softworks aber nun eventuell den letzten Wiederaufguss vor der bereits ersehnten Fortsetzung veröffentlichen. Neben einem Haufen neuer Inhalte für Veteranen können jetzt auch endlich die Besitzer von Next Gen-Konsolen bei Bedarf ihre Reise nach Himmelsrand nachholen.

Fast jährlich grüßt das Drachenblut…

Pünktlich zum zehnten Jahrestag von ‘The Elder Scrolls 5: Skyrim’ – also am 11. November 2021 – erscheint eine weitere Neuauflage des aktuellen Serienablegers der ‘The Elder Scrolls’-Saga. Neben den obligatorischen drei Erweiterungen ‘Dawnguard’, ‘Hearthfire’ und ‘Dragonborn’ erhält das Spiel zudem einen weiteren Schwung an neuen Inhalten. Spieler, welche bereits die Special Edition besitzen, können sich außerdem über kostenloses Update mit einigen Inhalten aus dem Creation Club – einer Vermarktungsplattform Bethesdas, um kostenpflichtige Modifikationen für die hauseigenen Titel an die Spieler zu bringen – freuen. Auf diese Weise sollen unter anderem ein Angelmodus, ein Überlebensmodus und eine Quest-Reihe gratis nachgereicht werden.

‘The Elder Scrolls 5: Skyrim’ soll außerdem per Upgrade auf den Next Gen-Konsolen spielbar werden. Zuvor war das Rollenspiel nicht abwärtskompatibel auf PlayStation 5 und Xbox Series X spielbar. Entsprechendes Bildmaterial dazu lieferte Bethesda bisher noch nicht. Jedoch sollte hier wohl kein von Grund auf nachgebessertes Himmelsrand erwartet werden. Kosmetische Veränderungen im geringeren Maße sind aber auch nicht auszuschließen. Immerhin findet der aktuelle Teil der Reihe so seinen Weg auf die inzwischen dritte Konsolengeneration – und das mit einigen Extras.

Um allerdings in den Genuss aller neuen Inhalten zu kommen, führt kein Weg an einem Neuerwerb des Spiels vorbei. Dafür bekommt ihr immerhin ganze 500 Inhalte aus dem Creation Club mit dazu. Darunter fallen sowohl von der Community als auch von Bethesda selbst erstellte Ausrüstungsgegenstände, Zaubersprüche, Quests und auch Boss-Gegner, die im Originalspiel nicht enthalten sind. Erscheinen soll die Anniversary-Edition sowohl für den PC als auch für die Konsolen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X. Kostenpunkt: bisher unbekannt.