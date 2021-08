Horizon Forbidden West: Kommt das Spiel doch erst 2022?

Fans der postapokalyptischen Überlebenskünstlerin Aloy müssen nun stark sein. Eigentlich war die Veröffentlichung des Nachfolgers von Horizon Zero Dawn für die zweite Jahreshälfte 2021 anberaumt. Wie ein Bericht des Nachrichtenportals Bloomberg nun angeblich offenlegt, könnten sich die bereits seit geraumer Zeit kursierenden Gerüchte bezüglich einer Verschiebung von Horizon Forbidden West nun doch bewahrheiten.

Es wirkt ein bisschen so wie der letzte Sargnagel. Während inzwischen pandemiebedingt eine ganze Reihe von Spielen verschoben wurden, könnte nun auch Horizon Forbidden West der anhaltenden Verzögerungswelle zum Opfer fallen. Zumindest scheint es derzeit immer wahrscheinlicher zu werden, dass die lang ersehnte Fortsetzung doch erst im kommenden Jahr das Licht der Videospielwelt erblicken wird. Ein Insider will nun besagte Gerüchte bestätigt haben.

Sony has delayed the PlayStation exclusive Horizon Forbidden West to the first quarter of 2022, a source tells Bloomberg, confirming a rumor shared by @JeffGrubb yesterday. The latest in the video game industry’s cascade of 2021 delays https://t.co/8atrR25oxd

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 30, 2021