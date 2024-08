Samael: Das nächste Album kommt voraussichtlich Anfang 2025

Wie Samael-Frontmann Vorph in einem Interview mit ‘El Planeta Del Rock’ erklärte, arbeiten die Schweizer derzeit an ihrem kommenden Album. Konkrete Details ließ er nicht durchsickern. Allerdings soll das Album in der Tradition vergangener Veröffentlichung stehen.

Samael: Neues Album in der Mache

„Wir haben versucht, uns insbesondere mit SOLAR SOUL (2007 – Anm.d.A.) wieder auf das zu konzentrieren, was wir für die wichtigsten Dinge in der Band hielten. Denn mit den beiden vorherigen Alben, ETERNAL (1999 – Anm.d.A.) und REIGN OF LIGHT (2004 – Anm.d.A.), haben wir versucht zu experimentieren, um ein breiteres Spektrum in der Band zu haben. Das ist auch großartig", so Vorph. „Aber irgendwann hatten wir Angst, uns in derart unterschiedlichen Songs zu verlieren. Und mit SOLAR SOUL haben wir uns bewusst wieder darauf konzentriert und das für LUX MUNDI (2011 – Anm.d.A.) beibehalten. Ich denke, mit HEGEMONY (2017 – Anm.d.A.) haben wir wieder angefangen, uns ein bisschen mehr zu öffnen – nicht zu sehr, aber es legt sozusagen den Boden, den Ground Zero für das nächste Album, an dem wir gerade arbeiten.

Wir haben lange an diesem Album gearbeitet. Waldemar (Sorychta, Produzent – Anm.d.A.) kam in die Schweiz. Wir haben die Songs zusammen überprüft. Wir haben uns jeden Monat getroffen, um zusammen zu spielen und gemeinsam an Songs zu arbeiten. Und so haben wir während dieser Zeit viel darüber diskutiert, was wir tun wollen und welchen Sound wir anstreben. Xy (Schlagzeuger – Anm.d.A.) bearbeitet im Moment noch viel. Die meisten Aufnahmen sind fertig. Also werden wir das diesen Herbst mischen, wenn alles gutgeht. Und hoffentlich können wir Anfang nächsten Jahres zumindest einen neuen Song präsentieren. Das ist zumindest der Plan.“

