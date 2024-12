Samael: Aufnahmen für das neue Album sind fertig

Früher in diesem Jahr erklärte Frontmann Vorph, dass Samael an einem neuen Album arbeiten. Auf Facebook postete die Band nun ein Foto mit dem schwedischen Produzenten Daniel Bergstrand und folgender Nachricht: „Nachmittag in Montreux mit Daniel Bergstrand, nachdem die Gesangsaufnahmen zu unserem neuesten Material abgeschlossen sind…. 2025 wird es neue Samael-Musik geben!“

Empfehlung der Redaktion Samael: Das nächste Album kommt voraussichtlich Anfang 2025 Black Metal, Industrial Metal Samael arbeiten an einem neuen Album. Klanglich wollen sie sich dafür an den vergangenen Veröffentlichungen orientieren. Gitarrist Drop teilte diesen Post und schrieb seinerseits: „Der legendäre Daniel Bergstrand reiste in die Schweiz, um den Gesang für das kommende Samael-Album zu produzieren. Die Aufnahmen sind nun abgeschlossen. Neue Musik im Jahr 2025! Ich kann getrost sagen, dass diese Tracks herausragend sind!“ Bis sich Fans selbst davon überzeugen können, wird es noch ein bisschen dauern. Jedoch gab Vorph im Sommer schon mal einen ungefähren Zeitrahmen für die Veröffentlichung an.

Samael haben 2025 viel vor

Gegenüber El Planeta Del Rock erklärte der Schweizer, dass er und seine Kollegen „lange an diesem Album gearbeitet“ haben und: „Die meisten Aufnahmen sind fertig. Also werden wir es diesen Herbst mischen, wenn alles gutgeht. Und hoffentlich können wir Anfang nächsten Jahres zumindest einen neuen Song präsentieren. Das ist zumindest der Plan.“ Vielleicht kommt das Publikum beim 70.000 Tons Of Metal 2025 bereits in den Genuss neuen Liedguts. Immerhin sind Samael Teil des Line-ups an Bord der Freedom Of The Seas. Angekündigt sind derweil zwei spezielle Sets mit den Alben CEREMONY OF OPPOSITES (1994) und PASSAGE (1996).

Was Fans von der neuen Platte genau erwarten können, bleibt vorerst eine Überraschung. Bis dato halten sich sämtliche Band-Mitglieder diesbezüglich recht bedeckt. Vorph ließ in besagtem Interview nur durchblicken: „Ich denke, mit HEGEMONY (2017 – Anm.d.A.) haben wir wieder angefangen, uns ein bisschen mehr zu öffnen – nicht zu sehr, aber es legt sozusagen den Boden, den Ground Zero für das nächste Album, an dem wir gerade arbeiten.“

