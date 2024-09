Sammy Hagar: Kenny Aronoff ersetzt Jason Bonham

Sammy Hagar mit The Circle im ACL Live am 6. Dezember 2021 in Austin, Texas

auch interessant

In einem Interview mit der Radiostation KSHE 95 sprach Sänger Sammy Hagar über den Ausfall von Jason Bonham im Rahmen seiner ‘The Best Of All Worlds’-Tour. Dieser fiel aufgrund eines medizinischen Notfalls in der eigenen Familie für die geplanten Konzerte aus. Glücklicherweise fand die Band mit Kenny Aronoff (Chickenfoot) schnell Ersatz. Und dieser macht sich laut Hagar so gut, dass – sofern nötig – einer längerfristigen Zusammenarbeit nichts im Weg steht.

Deshalb kann Jason Bonham nicht auftreten

Empfehlung der Redaktion Sammy Hagar ist enttäuscht von Alex Van Halen Hard Rock Einige der ehemaligen Mitglieder von Van Halen scheinen wirklich auf keinen grünen Zweig zu kommen. Diesmal Sammy Hagar und Alex Van Halen. „Die Sache mit Jason kam ganz plötzlich“, erklärte er. „Seine Mutter hatte einen Schlaganfall und fiel ins Koma. Es ist ernst. Also besuchte seine ganze Familie sie. Und er blieb noch ein, zwei Tage und sagte: ‚Ich muss gehen.‘ Ich sagte: ‚Tu das.‘ Also haben wir es Kenny gesagt. Er wusste ungefähr 24 Stunden vorher Bescheid. Jason verließ uns am ersten Abend. […] Wir spielten an jenem Abend in Cincinnati. Und er hat eine zu 90 Prozent perfekte Show hingelegt. Ich schwöre, ich mache jeden Abend mehr Fehler als er. Also Hut ab vor diesem Typen.

CRAZY TIMES auf Amazon.de bestellen!

Die US-Tour ist jetzt vorbei und wir fahren nach Japan. Und wenn Jason noch bei seiner Mutter ist, muss er dort bleiben […]. Ich sollte nicht über seine persönlichen Angelegenheiten reden, es handelt sich schließlich um einen medizinischen Notfall. Das kann man nicht ignorieren. Gott sei Dank haben wir Kenny. Und wenn wir mit ihm nach Japan müssen, dann fahren wir nach Japan. Ich spiele gerne mit ihm, weil er so enthusiastisch ist. Er ist der enthusiastischste Typ, und sagt: ‚Wir werden es rocken. Mach dir keine Sorgen um mich.‘ Er hat Schaum vor dem Mund. Er ist einfach verrückt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.