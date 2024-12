Scorpions: Rat an junge Musiker

In einem Interview mit Lori Rosales von Sidewalks Entertainment sprachen Gitarrist Rudolf Schenker und Sänger Klaus Meine von den Scorpions über die Bedeutung von Spaß an der Musik. Auf die Frage, was sie jungen Menschen, die neu in der Musikindustrie sind, raten, hatte Schenker eine ganz genaue Antwort. „Der Rat ist, an euch selbst zu glauben. Macht etwas, womit ihr glücklich seid.“ Empfehlung der Redaktion Michael Schenker fühlt sich von seinem Bruder ausgenutzt Hard Rock Die brüderlichen Streitigkeiten zwischen Michael Schenker und seinem Bruder Rudolf scheinen so schnell nicht beigelegt zu werden.

Er erzählt: „Als ich jung war, habe ich drüber nachgedacht, was ich werden sollte. Das hat mein Vater gesehen und gesagt, dass ich tun soll, was ich mag, und dass das Geld dann von alleine kommt. Was ich mag. Das ist ein wichtiger Punkt. Die meisten Leute gehen ihr ganzes Leben lang arbeiten, nur um Geld zu verdienen. Ich habe Musik gemacht, weil ich Musik genieße. Dann habe ich mit Klaus einen wichtigen Menschen gefunden. Jetzt haben wir auch Schlagzeuger Mikkey Dee, Gitarrist Matthias Jabs Bassist und Paweł Mąciwoda. Das macht Spaß. Das ist der Punkt: Habt Spaß. Verschwendet nicht eure Zeit mit Leuten, die ihr nicht mögt.“ Klaus Meine fügt lächelnd hinzu: „Folgt euren Herzen und genießt Rock ’n’ Roll Musik.“

60 Jahre Scorpions

An dem Rat von Rudolf Schenkers Vater scheint etwas dran zu sein. Immerhin feiern die Hannoveraner im nächsten Jahr ihr 60. Band-Jubiläum, das muss den Hard-Rockern erst mal jemand nachmachen. Dabei sind sie auch nach sechs Jahrzehnten noch top aktuell: Erst dieses Jahr waren sie Headliner beim Wacken Open Air. Nächstes Jahr steigt das große Scorpions-Jubiläumskonzert am 5. Juli in Hannover. Gemeinsam mit Judas Priest werden die Scorpions erstmalig in der größten Arena ihrer Heimatstadt spielen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Coming Home To Hannover“ und wird von METAL HAMMER präsentiert. Weitere Informationen gibt es hier.

