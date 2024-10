METAL HAMMER präsentiert: Scorpions Jubiläumskonzert

Keine Band mit deutschen Wurzeln ist weltweit erfolgreicher als die Scorpions. Keine Frage: Höher. Weiter. Schneller. Das könnte das Synonym der im niedersächsischen Hannover gegründeten Musikgruppe sein. Keine andere Band spielte ein Konzert in größerer Höhe. Vor 40.000 Fans gaben die Scorpions im September 2010 ein Konzert im „Hernando Siles“ Stadion in La Paz, Bolivien, auf 3636 Metern. Keine andere deutsche Band verkauft weltweit mehr Singles als die Scorpions – ‘Wind Of Change’ ist immer noch Rekordhalter.

Empfehlung der Redaktion Scorpions: Keine Nachholtermine für Konzerte Hard Rock Die Scorpions können die fünf für diesen Monat abgesagten Liveshows leider nicht nachholen. 2025 will die Band aber wieder auf der Bühne stehen. Die Elementarteilchen der Rock-Musik sind seit jeher die charakteristischen Schrittmacher einer sich stets wandelnden Gesellschaft. Und mit ihrer Musik, mit ihren Lyrics, gaben die Scorpions dabei in den vergangenen 60 Jahren den Ton an. Songs von ‘Rock You Like A Hurricane’, ‘Still Loving You’, ‘Wind Of Change’ bis hin zu den aktuellen Hits wie ‘Rock Believer’ – die Scorpions aus Hannover waren und sind stets am Puls der Zeit.

Einmal erzählte Band-Gründer Rudolf Schenker wie es war, 1965, zur Geburtsstunde der Rock-Band. „Ich habe damals linker Verteidiger bei Sarstedt gespielt. Und Musik gemacht. Musik und Fußball, das war nicht einfach unter einen Hut zu bringen. Sonnabends stand meistens abends ein Konzert an, und ich kam erst morgens um vier nach Hause. Die Fußballspiele waren sonntags vormittags. Das war schwer. Doch dann hatte ich einen Unfall und habe mir meinen Mittelfußknochen gebrochen, und schon war die Sache entschieden.“

Empfehlung der Redaktion Das waren die METAL HAMMER AWARDS 2024: Rudolf Schenkers schönster Geburtstag Gewinner, Fotos und Nachbericht: Lacuna Coil, In Flames und Saltatio Mortis werden bei den METAL HAMMER AWARDS 2024 ausgezeichnet - und Rudolf Schenker von den Scorpions feiert seinen 76. Geburtstag! Fußball ade, die Scorpions wurden gegründet. Was das Geheimnis der Band nach 60 Jahre ausmacht, beschrieb Sänger Klaus Meine in einem Interview. „Es ist – neben der Musik – die Lebensfreude und die positive Energie, die das mit sich bringt, was wir machen. Durch alle Höhen und Tiefen, über all die Jahre.“ Und es ist vor allem auch nicht der Blick zurück, sondern ins Abenteuer der Zukunft, die Brücke vom Gestern ins Morgen: „Wenn wir nicht gerade ein Jubiläum feiern oder eine Dokumentation über uns angucken“, sagt Matthias Jabs, der Lead-Gitarrist der Scorpions, „würde ich nie über die Vergangenheit nachdenken, sondern nur über das, was wir gerade machen oder was noch zu tun ist.“

Vor 60 Jahren fing an einem feuchtkalten, regnerischen Dezembertag eine der spektakulärsten Karrieren des Musik-Business in Sarstedt, einer Kleinstadt im südöstlichen Niedersachsen, an. Inzwischen haben die Scorpions die ganze Rock-Welt erobert. Zur Feier des 60. Jubiläums spielen die Scorpions am Samstag, den 5. Juli 2025, in der Heinz von Heiden Arena Hannover ein Konzert. Bisher bestätigte Vorbands: Judas Priest und Bülent Ceylan.

Der Vorverkauf startet am Montag, den 28.10.2025 um 10 Uhr bei Eventim und den bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets sind zwischen 78,75€ und 151,75€ (inkl. Gebühren) erhältlich.

Bei einer Presskonferenz am 24.10. in Hannover sprachen die Scorpions über ihr Jubiläum und das anstehende Konzert. Außerdem meldeten sich Judas Priest und Bülent Ceylan zu Wort. Einen Mitschnitt des Livestreams seht ihr hier:

