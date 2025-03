auch interessant

Punk bleibt politisch. Das bewiesen Green Day mal wieder letzten Samstag in Melbourne, auf dem ersten Konzert ihrer diesjährigen Australien-Tournee. Sänger Billie Joe Armstrong ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, seine Unzufriedenheit mit der aktuellen US-Regierung kundzutun. Diesmal hatte Armstrong US-Vizepräsident JD Vance im Fadenkreuz, der es am Tag vorher durch seine Teilnahme an dem umstrittenen Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in die Schlagzeilen schaffte. Aus den ‘Jesus Of Suburbia’-Lyrics „Am I just retarded or am I overjoyed„, machte Armstrong spontan „Am I just retarded or am I just JD Vance.„

Green Days Anti-Trump Textänderungen

Empfehlung der Redaktion Elon Musk: Randy Blythe teilt gegen Trump-Unterstützer aus Heavy Metal Lamb Of God-Sänger Randy Blythe zieht in aller Schönheit über Trump-Finanzier Elon Musk und dessen geschmacklosen Hitlergruß her. Das war aber nicht das einzige Mal an diesem Abend, dass Armstrong Song-Texte an aktuelle politische Themen anpasste. Im selben Song änderte der Sänger nämlich den Text „We are the kids of war and peace / From Anaheim to the Middle East“ zu „We are the kids of war and peace / From Ukraine to the Middle East.“ Auch in ihrem Hit ‘American Idiot’ ändern Green Day schon lange „I’m not a part of a redneck agenda“ zu „I’m not a part of a MAGA agenda.“

Diese Veränderung kassierte der Band bereits 2023 einen herablassenden Tweet von Trump-Unterstützer Elon Musk. Kein Wunder also, dass auch Elon Musk im Januar Opfer einer Textänderung wurde. Denn als die Band im Januar in Südafrika, der Heimat des Milliardärs, auftrat, sang Armstrong bei ‘American Idiot’ stattdessen „I’m not a part of an Elon agenda.“ Trump und seine Lakaien kann die Band anscheinend gar nicht leiden.

Wer die JD Vance-Kritik selber sehen möchte, kann sich den Moment in einer Fan-Aufnahme hier selbst anschauen.

