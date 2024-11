Michael Schenker fühlt sich von seinem Bruder ausgenutzt

Bekanntlich hat Michael Schenker keine besonders hohe Meinung von seinem Bruder und Scorpions–Gitarrist Rudolf Schenker. Während Rudolf meist sehr wohlwollend über seinen Bruder spricht, hat Michael erneut nicht viel Gutes zu sagen, als er kürzlich bei „Trunk Nation With Eddie Trunk“ zu Gast war.

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Scorpions Jubiläumskonzert Hard Rock Die Scorpions feiern ihr 60. Band-Jubiläum 2025 mit einem Konzert in Hannover. Infos, Tickets und Vorbands (u.a. Judas Priest) zur Show, präsentiert von METAL HAMMER. Auf die Frage, ob er am Scorpions-Jubiläumskonzert am 5. Juli 2025 teilnehme, antwortet Michael Schenker: „Nein. Ich weiß nur, dass ich einen großen Anteil daran hatte, Rudolf als Musiker zu erschaffen. Ich glaube nicht, dass er ohne mich dort gewesen wäre, und vielleicht auch umgekehrt. Aber die Sache ist die: Ich muss mich vor Rudolf schützen. Jedes Mal, wenn er etwas Großes mit mir machen will und sie meinen Namen brauchen, benutzt er mich zweckentfremdet. Und ich bin sehr traurig, dass er das weiterhin tut.“

Verzerrtes Bild

Der Groll sitzt offenbar tief, denn er fährt fort: „Er ist sieben Jahre älter als ich, und er ist ein Tyrann. Er hat mich viele, viele Jahre lang misshandelt. Er hat viele Jahre lang mein Bild verzerrt und tut einfach so, als wäre nie etwas passiert. Ich denke, weil ich andere Leute gefragt habe: ,Hey, wie behandelt dich dein älterer Bruder?‘ Und sie sagen: ,Oh, genau das Gleiche.‘“

Empfehlung der Redaktion Rudolf Schenker: Bruder Michael kann in keiner Band spielen Hard Rock Scorpions-Gitarrist Rudolf Schenker hat sich zu seiner komplizierten Beziehung zu Bruder Michael geäußert. Selbiger sei ein "extremer Mensch". „Ich habe keine Ahnung, wie diese Leute, wie ihre Köpfe und ihr Gehirn funktionieren. Aber Tatsache ist, dass ich den Scorpions geholfen habe, ihnen Starthilfe gegeben habe, und sie alles davon vergessen haben“, fügt der Gitarrist hinzu. „Und es sind nicht die Scorpions, die die Bösen sind – eigentlich ist niemand wirklich der Bösewicht. Es ist nur so, dass Rudolf ein verrückter, unheimlicher Mensch ist. Ich weiß nicht, was ihn antreibt.“

Michael wolle einfach nicht mit seinem Bruder in Verbindung gebracht werden, wie er weiter erklärt: „Ich möchte nicht jedes Mal von meiner Vision abgelenkt werden, wenn ich nachgebe und sage: ,Okay, ich mache etwas mit Rudolf‘, und dann beschimpft er mich oder benutzt mich respektlos. Keine Ahnung, warum er so weitermacht, aber es ist einfach sehr, sehr seltsam. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ich weiß nicht, warum es für ihn so wichtig ist, größer zu sein als sein kleiner Bruder.“

