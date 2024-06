Scorpions: Song sollte ‘Fuck You Like A Hurricane’ heißen

Rudolf Schenker, Francis Buchholz, Klaus Meine, German Herman Rarebell und Matthias Jabs (v.l.) 1984 in Toldeo, Ohio während der Scorpions-Tour zu LOVE AT FIRST STING

‘Rock You Like A Hurricane’ hat es leider (noch) nicht geschafft, zur Torhymne für den englischen Stürmer Harry Kane in der Allianz Arena zu werden. Nichtsdestotrotz zählt der Song zu den größten Hits der Scorpions. Nun hat Drummer und Texter Herman Rarebell in einem Interview mit dem britischen Classic Rock Magazine verraten, dass er ursprünglich einen leicht anderen Titel für das Lied im Kopf hatte.

Schraube locker

So schwebte dem heute 74-Jährigen damals tatsächlich vor, den Track ‘Fuck You Like A Hurricane’ zu nennen — einfach, um maximal anzuecken. „Ich dachte, wir brauchen einen Rock-Song mit einem Text, der verboten gehört“, erläutert der ehemalige Scorpions-Schlagzeuger seine Gedankengänge. „Der Originaltitel — zumindest für mich — war ‘Fuck You Like A Hurricane’. Die Leute von der Plattenfirma haben mich angeschaut und gesagt: ‚Du hast komplett den Verstand verloren!‘ Und das hatte ich auch.“

Nun stellt sich natürlich die Frage, was genau das „Fuck“ in dem Stück bedeutet hätte. Heutzutage kann es dabei durchaus auch darum gehen, zum Beispiel einem Widersacher zu schaden. Doch die restlichen Textzeilen legen nahe, dass aus dem sowieso schon recht eindeutigen ‘Rock You Like A Hurricane’ einfach nur ein noch expliziterer Song geworden wäre. „Wenn ich darauf zurückblicke, muss ich lachen“, erinnert sich der frühere Scorpions-Textautor. „Mittlerweile gibt es all diese Lieder, in denen ‚Motherfucker‘ und ‚Asshole‘ vorkommen. Die wären damals nie in Amerika gespielt worden. Jetzt könnte man ‘Fuck You Like A Hurricane’ veröffentlichen — und keiner würde sich darum scheren.“

