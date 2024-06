Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Neaera, Cavalera, Kissin’ Dynamite und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Angeles 'You Want Me To Love You Like An Honest Man' Black Sun 'Drown In Sin' Breed 77 'Outside' Cavalera 'From The Past Comes The Storms' Dragonforce 'A Draco Tale' Eclipse 'Falling To My Knees' Entheos 'Life In Slow Motion' Kissin' Dynamite 'The Devil Is A Woman' Neaera 'All Is Dust' Makewar 'Goodbye To All That' Nile 'Chapter For Not Being Hung Upside Down On A Stake' Shamash 'Nos Pergamos In Domine Saluteum' Shepherds Reign 'Ala Mai' Vomit Forth 'Blood Soaked Death Dream'