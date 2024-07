Serj Tankian: SOAD wären ohne mich eine andere Band

Serj Tankian hat zuletzt wiederholt klargestellt, dass er offen dafür ist, seinen Posten bei System Of A Down zu räumen. Dies tat er nun erneut im Interview im ‘Broken Rekord’-Podcast. Dabei gab der Musiker aber auch zu Protokoll, was die Folge seines Ausstiegs wäre: Mit einem anderen Sänger wäre das Quartett nicht mehr dieselbe Band.

„Ich habe ihnen diese Möglichkeit angeboten und sie viele Jahre sehr unterstützt“, berichtet Serj Tankian. „Wenn sie das machen wollten; wenn sie auf eine Art weitermachen wollten, die ich nicht will — zum Beispiel viel auf Tour gehen, während ich hier und da ein paar Shows spielen will… Wenn sie das tun wollten, bin ich noch immer total offen dafür. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob sie das wollen. Sie haben es bis jetzt nicht gemacht. Und ich denke, der Band selbst ginge dadurch etwas vom Prestige und Vermächtnis verloren. Doch als Freund und jemand, der sich sehr um seine Partner kümmert, wäre ich einverstanden damit.“

Darüber hinaus erläuterte Serj Tankian, dass sich die Gruppe ohne ihn einfach ganz anders anfühlen würde — sowohl für die einzelnen Band-Mitglieder als auch für die Fans. „Alles, was jede einzelne Person ist — angefangen bei ihrer Persönlichkeit über ihren Spielstil bis zu ihrem Denken, ihrem Fühlen und die Kombination von alldem, macht System Of A Down aus. Wenn man von dieser Verbindung ein Partikel entfernt, wird es nicht mehr System Of A Down sein. Es würde System Of A Down heißen, aber es würde nicht nicht wirklich System Of A Down sein. Sogar die Sturheit und kreativen Differenzen, all das, das Hin und Her, der Wahnsinn, die Ruhe — all das macht aus, wer wir sind.“

