Slayer bestätigen Festival-Show in 2025

auch interessant

Slayer haben kürzlich zumindest zwei (von drei geplanten) Reunionshows in den USA gespielt — und zwar am 22.9. beim Riot Fest in Chicago sowie am 10.10. beim Aftershock Festival in Sacramento. Der Auftritt beim Louder Than Life Festival fiel extremem Wetter in Folge eines Hurrikans zum Opfer. Die Organisatoren von Danny Wimmer Presents nahmen den Ausfall jedoch sportlich und kündigen die Thrash-Titanen nun einfach für nächstes Jahr an.

Deswegen werden sich Slayer folglich beim Louder Than Life Festival 2025 die Live-Ehre geben, welches vom 18. bis 21. September auf den Highland Festival Grounds des Kentucky Exposition Center in Louisville, Kentucky steigt. Zuletzt hatte Schlagzeuger Paul Bostaph seine Hoffnung ausgedrückt, dass die Thrash-Legenden noch mehr Livegigs absolvieren. Der Drummer wurde im Gespräch mit Nikki Blakk vom Radiosender 107.7 The Bone konkret darauf angesprochen, ob es künftig weitere Slayer-Konzerte geben wird.

Blut geleckt

Darauf entgegnete er: „Wir haben unsere letzte Show gespielt. Alle stellen diese Frage — und ich stelle sie mir auch, doch ich habe darauf keine Antwort. Also ja: Der Aftershock-Auftritt war unser letzter. Und wir hoffen alle, dass es mehr geben wird. Es macht Spaß, Slayer-Songs zu spielen. Also kann das hoffentlich in der Zukunft passieren. Aber Stand jetzt war das das letzte Konzert.“ Darüber hinaus stellte Gitarrist Kerry King in einem Interview mit Metal Injection zuvor in Aussicht, dass er mit Bassist Tom Araya und Co. womöglich auch in Europa auftritt.

„Ich versuche ehrlich zu sein und definitiv zu sagen: ‚Hey, wir werden nicht wieder auf Tournee gehen'“, gab sich der Slayer-Glatzkopf offen. „Und wir werden bestimmt nichts mehr aufnehmen, weil ich nun mit meiner Band die Mittel habe, das zu machen. Für den Augenblick spielen wir drei Shows. Und ich sage ‚für den Augenblick‘, weil ich weiß, dass Europa an die Tür klopfen uns sagen wird: ‚Hey Jungs, ihr habt in Amerika gespielt. Kommt jetzt auch zu uns!‘ Also würde es mich nicht überraschen, wenn so etwas passieren würde. Aber es steht im Moment sicher nicht bei mir auf der Liste.“

SLAYER-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.