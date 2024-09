Schlagzeuger Jason Bittner und Overkill gehen fortan getrennte Wege. Der Musiker wolle sich künftig auf seine übrigen Projekte konzentrieren, erklärte er.

Schlagzeuger Jason Bittner verlässt Overkill. Das gab der Musiker in einem Statement gegenüber Metal Injection bekannt. Künftig wolle er sich auf andere Projekte fokussieren, so die Begründung. Im Streit sei man allerdings nicht auseinander gegangen. Overkill und Bittner trennen sich „Am 1. August 2024 spielte ich beim Vagos Metal Fest in Portugal und es war die letzte Show, die ich mit der Band Overkill spielen werde“, so Bittner in seiner Erklärung. „Seit einiger Zeit jongliere ich neben Overkill mit ein paar Bands und ich wusste, dass irgendwann etwas in dieser Richtung passieren würde. Ich kann schließlich nicht an drei Orten…