Back In Black – das Metal-Update Harte Neuigkeiten zum Jahresbeginn: Corey Taylor sagt Teile seiner Solotournee ab – aus gesundheitlichen Gründen. Wie geht es weiter für ihn und Slipknot? Arch Enemy trennen sich von Jeff Loomis. Wie freundschaftlich lief das ab, und wer ist Joey Concepcion, der neue Mann an der Gitarre? Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Magnum HERE COMES THE RAIN Lord Dying CLANDESTINE TRANSCENDENCE Saxon HELL, FIRE AND DAMNATION Vemod THE DEEPENING Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem…