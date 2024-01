Corey Taylor sagt Tour ab: mentale & körperliche Probleme

Foto: PR, Pamela Littky. All rights reserved.

auch interessant

Corey Taylor geht es aktuell nicht gut. Der Slipknot-Frontmann klagt über psychische wie physische Probleme. Diese wögen mittlerweile so schwer, dass seine Familie darunter leide. Daher sieht sich der Musiker „schweren Herzens“ gezwungen, seine anstehende Tour durch Nordamerika abzusagen, die am 3. Februar in Toronto begonnen und bis 3. März (Omaha, Nebraska) gedauert hätte.

Notwendiger Schritt

„Die letzten paar Monate haben meine mentale und körperliche Gesundheit Schaden erlitten“, beginnt Corey Taylor seine diesbezügliche Mitteilung. „Das geht inzwischen so weit, dass es ungesund für meine Familie und mich ist. Ich weiß, dass diese Entscheidung für manche als Schock kommen wird, und von anderen als unpopulär angesehen wird. Doch nachdem ich mir genau angesehen habe, wo ich stehe und wohin ich gehe, muss ich mich zurückziehen und erst einmal zu Hause bei meiner Familie sein.

Ich schicke den Fans, meiner Band, meiner Familie, meinen Freunden und jedem, der geholfen hat, so weit zu kommen, meine Liebe. Des Weiteren verspreche ich, dass ich alles tue, um so gesund zu sein wie möglich. Bis dahin möchte ich mich bei allen entschuldigen, die wir auf Tour gesehen hätten. Hoffentlich sehen wir uns später wieder.“ Mit seinem zweiten Studioalbum CMF2 im Gepäck war Corey Taylor bereits in Europa und Nordamerika unterwegs. Darauf singt der 50-Jährige nicht nur, sondern spielt auch Gitarre, Klavier und Mandoline. Produziert hat der Werk Jay Ruston, mit dem Taylor schon beim seinem Solodebüt CMFT sowie dem Stone Sour-Album HYDROGRAD (2017) zusammengearbeitet hat.

CMF2 JETZT BEI AMAZON ORDERN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.