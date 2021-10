Soundgarden: Brandi Carlile interessiert an Vokalistinnen-Posten

Ein Soundgarden-Revival mit Brandi Carlile als Sängerin? Das wünscht sich die Musikerin zumindest. Bereits 2019 trat sie mit der Band beim Chris Cornell Tributkonzert „I Am The Highway“ auf. Außerdem veröffentlichte sie 2020 zwei Soundgarden-Cover mit der Band für ein Plattenladenprojekt. Inzwischen hat sie eine enge Verbindung zu den Musikern. Dem Rolling Stone erklärte sie, dass sie sich „die Zeit nehmen würde“, um mit den Rockern auf Tour zu gehen.

Nach Chris Cornells Tod im Jahr 2018 schienen Soundgarden vorerst Geschichte zu sein. Ob je ein Musiker oder eine Musikerin dem legendären Frontmannstatus von Chris Cornell bei Soundgarden gerecht werden kann, fragen sich Fans und die Band-Mitglieder. Werden sich Soundgarden also für Carlile als neue Sängerin entscheiden? Gitarrist Kim Thayil sagte 2019, dass er zumindest nicht daran interessiert wäre, den Band-Namen mit einem neuen Sänger oder einer neuen Sängerin zu behalten, da er das Gefühl hat, dass er eine Band mit Cornell repräsentiert.

Spalten sich die Meinungen bei Soundgarden?

„Ich glaube nicht, dass das etwas ist, das wir zu diesem Zeitpunkt in Betracht ziehen“, verriet er. „Ich weiß nicht, was möglich ist oder was wir in der Zukunft in Betracht ziehen würden. Wahrscheinlich ist es nichts. Wir vier waren das. Wir waren zu viert und jetzt sind wir zu dritt. Also ist es einfach unwahrscheinlich, dass es (…) zu diesem Zeitpunkt noch viel zu tun gibt.“