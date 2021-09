Zur Feier ihres 40. Geburtstags kommen die US-Thrash-Metaller Anthrax zusammen mit Municipal Waste 2022 auf große Europatournee.

40 Jahre und kein bisschen müde: Anthrax kündigen ihre erste Europatournee seit 2019 an. Die Thrash-Metaller starten ihre Tour am 27. September 2022 in Birmingham, England. Insgesamt werden Anthrax 28 Konzerte in 16 Ländern absolvieren. Der finale Tournee-Gig steigt am 05. November 2022 in Zürich, Schweiz. Als Supportact bei sämtlichen Terminen werden Municipal Waste wüten. "Es ist schon lange her, dass wir in Großbritannien und Europa gerockt haben", so Anthrax-Schlagzeuger Charlie Benante. "Aber schon bald kommen wir wieder und bringen den Lärm zu euch allen. Da wir früher nicht kommen können, haben wir Zeit sicherzustellen, dass jede einzelne Show etwas…