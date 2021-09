Bei der Headlinershow von Judas Priest beim Bloodstock in Großbritannien gab der an Parkinson erkrankte Glenn Tipton einen Überraschungsauftritt.

Judas Priest sind am vergangenen Wochenende als Headliner beim englischen Bloodstock Open Air aufgetreten. Bei dieser Gelegenheit ließen es sich die Metal-Götter um Frontmann Rob Halford nicht nehmen, ihren krankheitsbedingt eingeschränkten Gitarristen Glenn Tipton auf die Bühne zu holen. Letzterer stieß stilecht zur Zugabe zur Band und spielte die Songs ‘Metal Gods’, ‘Breaking The Law’ und ‘Living After Midnight’ mit. Ein Livevideo von ‘Hell Bent For Leather’ und ‘Metal Gods’ könnt ihr euch unten reinziehen. Für ihre Show am Sonntagabend (15. August 2021) im Catton Park in Walton-on-Trent hatten Judas Priest ein paar Überraschungen in petto. So gaben die Musiker…