Kerry King veröffentlicht aktuell eine Reihe von Video-Interviews auf seinem YouTube-Kanal, in der er über das aktuelle Album FROM HELL I RISE (hier Review lesen) spricht. Darin erklärt er, dass es sich laut Informationen aus seinem Freundeskreis um sein bisher bestes Album handle und warum seine neue Band seinen Namen trägt. Thrash Metal-Markstein „Ich habe von Freunden, Journalisten und Leuten, mit denen ich Interviews mache, gehört, dass ihnen das als Ganzes besser gefällt als jede einzelne Platte, die ich in meiner Karriere gemacht habe“, sagte King. „Aber gute Freunde sind wirklich begeistert von dieser Platte, die mir nicht den Spaß…