Die christlichen Glam-Metaller Stryper veröffentlichen bald ein neues Album. Frontmann Micheal Sweet sprach nun über innere und äußere Erwartungshaltungen.

Dass Stryper mit ihrem offen gelebten christlichen Glauben keinen leichten Stand in der Metal-Welt haben, ist kein Geheimnis. Auch manche Äußerungen einzelner Band-Mitglieder sind diesem Umstand nicht gerade zuträglich. Und doch halten sich die Glam-Metaller bereits seit den Achtzigern im Geschäft und veröffentlichen im September ihr 15. Studioalbum. Im Interview mit What Else? With Corey Mann wurde Sänger Michael Sweet darauf angesprochen, was auf WHEN WE WERE KINGS zu erwarten sei. „Wir haben immer noch den gleichen Sound. Wir versuchen, ihn hier und da zu modernisieren und kleine Wendungen hinzuzufügen, um zu überraschen. Aber wir sind immer noch Stryper. […]…