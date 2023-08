Steel Panther scheiden bei ‘America’s Got Talent’ aus

Am 29. August traten Steel Panther in einer Folge der 18. Staffel von ‘America’s Got Talent’ auf, nachdem sie bereits im Mai mit einer Performance in dem Format für Aufsehen sorgten. Sie spielten den Song ‘Death To All But Metal’ (FEEL THE STEEL, 2009), mussten allerdings einige der anstößigen Text-Passagen abändern, um für die Hauptsendezeit auf NBC tauglich zu sein.

Endstation für Steel Panther

Unter insgesamt 55 verbleibenden „Talenten“ – ursprünglich bewarben sich Tausende –, aufgeteilt auf insgesamt fünf Gruppen von jeweils 11 Künstlern, traten die Spaßmetaller gegen die verbliebene Konkurrenz an. Aus jeder der fünf Gruppen hatten jeweils nur zwei Teilnehmer die Chance darauf, per Telefonabstimmung in das Finale der Show gewählt zu werden. Steel Panther mussten sich allerdings mit einem der hinteren Plätze begnügen, obwohl die Show der Band bei der Jury durchaus Anklang fand.

„Seht euch einmal um – alle stehen, alle schreien" , sagte Jurorin Heidi Klum der Band nach dem Auftritt von Steel Panther. „Ich liebe es, wie ihr die Bühne gerockt habt. Ihr klingt großartig, besonders in den hohen Tonlagen. Alle waren dabei. Klasse." Jury-Kollegin Sofia Vergara schloss sich dem Lob an und prognostizierte: „Ich freue mich riesig für euch. Ich denke, Amerika wird euch lieben." Für den Einzug ins Finale hat es am Ende allerdings doch nicht gereicht.

Steel Panther verkündeten in den Sozialen Netzwerken folgende Erklärung: „Ein großes Dankeschön an alle Fans, die bei ‘America’s Got Talent’ für uns gestimmt haben! Diesmal war das Glück nicht auf unserer Seite, aber keine Sorge… So einfach wird man uns nicht los, ähnlich wie ein schlimmer Fall von Herpes. Der Kampf geht weiter, und wir werden niemals aufhören, das Banner des Heavy Metal hochzuhalten! #HeavyMetalRules.“

