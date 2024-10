Swallow The Sun: „Es begann, gefährlich zu werden.“

Trauer um einen verlorenen Menschen ist ein Gefühl, das einen immer wieder einholt. Es wird nicht besser – man lernt nur irgendwann, mit Schmerz und Leere zu leben. Selbst in positiven Phasen können einen unerwartete Ereignisse oder Herausforderungen wieder in den Strudel hinabziehen. Ein Lied davon singen kann Swallow The Sun-Gitarrist Juha Raivio, der im April 2016 seine Freundin Aleah Starbridge an den Krebs und in der Folge fast seinen Lebenswillen verlor.

Zwiespältig

Jahrelang gab der Finne nur wenige Interviews über die neuen Werke seiner Gruppe, sein Trauerbewältigungsprojekt Hallatar und das posthum veröffentlichte Album von Starbridges Band Trees Of Eternity. Nun tritt der 51-Jährige wieder an die Öffentlichkeit. Dies liegt an der Anfang 2024 (leider nur auf Finnisch) erschienenen Band-Biografie („Darin liegt vieles so offen, dass ich auch Interviews geben kann.“), aber auch an SHINING.

Das neue Werk wirkt positiver als das desolate MOONFLOWERS, das der Urheber zwiespältig sieht: „Ich hasse es, dass ich dieses Album aufgrund meiner damaligen Lage machen musste; doch ich liebe es auch, weil es so ehrlich ist. SHINING lässt sich als Reaktion darauf betrachten“, konstatiert Raivio, schränkt aber im selben Atemzug ein, es sei keine bewusste Reaktion: „Musik strömt aus mir heraus, ohne dass ich darüber nachdenke oder einem Plan folge.

Klar war nach MOONFLOWERS nur, dass ich diesen Weg nicht weiter beschreiten kann. Es begann, gefährlich zu werden. Als ich das Album hörte und das Buch las, meldete sich eine Stimme in mir und sagte: Sollte es je neue Musik geben, habe Gnade mit dir selbst! Wir alle besitzen einen schwarzen und einen weißen Flügel. Wir brauchen beide, doch mein schwarzer Flügel wurde mit der Zeit so schwer, dass ich fast untergegangen wäre.“

Welche andersartige Kraft in SHINING für Juha liegt, was der Albumtitel genau ausdrückt und wie er mit seinem Bild als suizidaler Waldpoet aufräumen will, lest ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2024 mit weltexklusiver Sepultura-CD

