Switch 2 offiziell: Die ersten Infos + Trailer von Nintendo

Nach vielen Gerüchten hat Nintendo am Donnerstag, 16.1.2025 endlich den Nachfolger seiner Konsole Switch angekündigt. Das neue Gerät heißt wenig überraschend Switch 2, erinnert in vielen Belangen an seinen erfolgreichen Vorgänger, unterscheidet sich aber in wichtigen Details.

Viele Infos hält Nintendo noch zurück. Was es über die Switch 2 zu wissen gibt, erfahrt ihr hier übersichtlich:

Es bleibt natürlich beim Erfolgsrezept: Mit der Switch 2 lässt sich sowohl mobil als auch an einem Fernseher angesteckt spielen.

Die Switch 2 bekommt einen größeren Bildschirm.

Entsprechend fallen auch die Joycons größer aus. Im Vorstellungsvideo wirken sie außerdem robuster als die Controller der ursprünglichen Switch.

Wie bei der Switch lassen die Joycons sich nach Bedarf separat als zwei Controller verwenden oder an die Konsole anstecken – hierfür scheint es einen neuen, wohl magnetischen Mechanismus zu geben.

Der etwas wackelige Aufstellmechanismus der originalen Switch wurde überarbeitet.

Alte Switch-Spiele sind kompatibel mit der Switch 2! Es soll wenige Ausnahmen geben.

Seit 2017 wurde die Switch in verschiedenen Versionen weltweit ca. 150 Millionen Mal verkauft

Was das neue Gerät kosten wird und welche neuen Spiele zum Start erhältlich sein werden, ist noch unbekannt.

Im Ankündungsvideo (siehe unten) der Switch 2 sind Spieleszenen aus einem ‘Mario Kart’-Game zu sehen – steht uns ein Nachfolger des megaerfolgreichen ‘Mario Kart 8’ ins Haus?

Wie Leistungsstark die Konsole ist, ist noch unbekannt. Man geht davon aus, dass sie stärker ist als eine Playstation 4, sich aber nicht mit der Playstation 5 messen können wird.

Wann genau die Switch 2 erscheint, ist noch unbekant – spätestens zum Weihnachtsgeschäft 2025 sollte daber damit zu rechnen sein.

Bei einem Event von 25.-27.4.2025 soll man die Nintendo Switch 2 in Berlin erleben können.

Ein erstes Vorstellungsvideo zeigt Details von Nintendos kommender Switch 2:

