Nach den ersten Teasern hat Nintendo endlich Details zur Switch 2 verraten. Die neue Konsole wird am 5.6.2025 erscheinen. Ohne Spiel soll die Konsole zum Start 469,99 Euro kosten. Technisch dürfen sich Gamer mit der Switch 2 auf 120Hz, HDR und 4K-Ausgabe freuen.

Das Gerät wird abwärtskompatibel sein; das heißt, dass ihr die Spiele eurer alten Switch in aller Regel auch auf der Switch 2 spielen könnt. Daneben soll es Spiele in einer „Nintendo Switch 2 Edition“ geben, also Games, die technisch aufgemotzt daherkommen. Unter anderem sollen die beiden ‘Zelda’-Games ‘Breath Of The Wild’ und ‘Tears Of The Kingdom’ eine verbesserte Framerate, höhere Auflösung und HDR-Support erhalten.

Mario Kart World – im neuen Teil der Rennspielserie soll es erstmals Open World-Features geben (Switch 2 Exclusive)

Nintendo Switch 2 Welcome Tour (Switch 2 Exclusive)

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

Civilization 7

Split Fiction

Hogwarts Legacy

Hitman: World Of Assassination

Street Fighter 6

Deltarune

Und dann sind da natürlich die „Nintendo Switch 2 Exclusives“. Diese Spiele sollen zum Lanuch der Nintendo Switch 2 verfügbar sein:

