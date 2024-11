System Of A Down live: „Ich habe mich totgelacht“, sagt Rick Rubin

Der renommierte Produzent Rick Rubin hat sich im Interview mit Rick Beato daran erinnert, wie er zum erstem Mal System Of A Down live gesehen hat. Darüber hinaus sinnierte der Rauschebartträger über seinen Zugang zur Musik der armenisch-amerikanischen Gruppe, und warum er die Band unter seine Fittiche nahm.

Seltsam, aber gut

Rick Rubin rekapitulierte sein erstes Konzerterlebnis mit Sänger Serj Tankian, Gitarrist Daron Malakian, Drummer John Dolmayan und Bassist Shavo Odadjian, welches in einem Liveclub in Los Angeles stattgefunden hat. „Wenn man System Of A Down gesehen hat, als ich sie gesehen habe, wie sie im Nachtclub Viper Room in Hollywood vor 200 Leute aufgetreten sind, die durchdrehen… Und dann haben sie diese armenischen Volkstänze gemacht — und Heavy Metal gespielt… Ich habe während der ganzen Show gelacht. Es war irre! Aber ich habe es geliebt.“

Des Weiteren gab Rick Rubin zu Protokoll: „Ich mag seltsame Dinge. Und ich mag es, überrascht zu werden und etwas zu hören, das ich zuvor noch nicht gehört habe. Ich mag es, wenn eine Musik Herausforderung ist. Wenn etwas dies erreichen kann, und ich mag es — anstatt, dass ich davon genervt bin oder es hasse, was passieren kann, wenn es nichts für einen ist — dann will ich es hegen.“ Und das macht der Produzent dann, wobei ihm kommerzieller Erfolg egal ist. „Bei System Of A Down dachte ich nicht: ‚Dies wird populär werden.‘ Das denke ich, bei keinem der Künstler, mit denen ich arbeite. Denn das wäre nicht realistisch.“

