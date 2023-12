Tarja: Oh, du Fröhliche!

Die „richtige Stimmung“ klingt diesmal deutlich experimenteller als bei den zwei ersten Malen, erklärt sie. „Mein 2015er-Weihnachtsdebüt wurde in Erinnerung an meine Mutter aufgenommen. Als Kind habe ich den Heiligabend geliebt, doch als meine Mutter vor mehr als zwanzig Jahren starb, verlor ich die Freude daran. Diese kehrte erst mit der Geburt meiner Tochter und ihrem Spaß an Weihnachten zurück. Ich überlegte: Wie vielen Menschen geht es wohl so wie mir, dass sie an diesem besonderen Tag zugleich Freude und Trauer empfinden? So entstand 2017 FROM SPIRITS AND GHOSTS mit eher unbekannten Liedern.

Künstlerische Melancholie

Bei meiner neuen Scheibe DARK CHRISTMAS gehe ich zwar zurück zu bekannteren Stücken wie ‘O Holy Night’, ‘Jingle Bells’, ‘White Christmas’, ‘Last Christmas’ oder ‘Rudolph The Red-Nosed Reindeer’, habe sie aber grundlegend verändert, ihnen einen dunkleren Touch gegeben und sie an meine Stimme, Kultur und musikalische Laufbahn angepasst.“ Und diese Karriere ist nun einmal von künstlerischer Melancholie geprägt. „Zuhause bei meinen Eltern wurden an Weihnachten immer Lieder gesungen, jedoch keine internationalen, sondern finnische, die sich zumeist durch eine gewisse Traurigkeit auszeichnen. Das hat mich bis zum heutigen Tag geprägt!“

