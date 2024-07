Kerry King, der Gitarrist von Slayer, startet gerade mit seinem Soloprojekt durch. Mit diesem widmet er sich wie bei Slayer satanischem Textmaterial - obwohl er selbst nicht daran glaubt.

Menschen werden in den Glauben hineingeboren Kerry King, der Gitarrist und Haupt-Songwriter von Slayer, ist sicher kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um die Verwendung von satanischer Symbolik in Liedtexten geht. Viele Songs der Thrash-Titanen drehen sich um Teufelskram oder Blasphemisches gegen Gott – was vielen, vornehmlich Nicht-Metal-Fans, sauer aufstößt. Sogar so sehr, dass eine Familie im Jahr 2000 sogar versuchte, Slayer für die Ermordung ihrer Tochter verantwortlich zu machen. Bei Kings neuem Soloprojekt ist es inhaltlich ziemlich ähnlich gehalten, was bei dem Namen des Debütalbums FROM HELL I RISE nicht überrascht. Was vielleicht ein wenig mehr überrascht, ist, dass Kerry…