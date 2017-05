Kooperation

Testet exklusiv RoXstoX kostenlos und gewinne dein signiertes PROMO FLAT von Overkill

Sammeln ist eure große Leidenschaft und ihr seid ständig auf der Suche nach dem nächsten Liebhaberstück für eure immer größer werdende Sammlung? Dann solltet ihr schleunigst bei RoXstoX vorbeischauen – das neue Merchandise- und Musiksammler-Portal. Egal, ob Sammeln, Teilen oder Tauschen: Bei über einer Millionen Sammelobjekte wird garantiert jeder fündig.

Alle User von metal-hammer.de können RoXstoX völlig gefahrlos kostenlos für vier Wochen testen. Klickt dazu einfach auf den unten stehenden Link und meldet euch an:

Über RoXstoX:

RoXstoX ist die neue Plattform für Sammler im Bereich Merchandise und Musik. Egal ob du auf der Jagd nach Vintage T-Shirts, seltenen Schallplatten, gesuchten CDs, Gitarren-Pleks oder alten Magazinen bist, hier findest du was du suchst. Auf RoXstoX kannst du deine eigene Sammlung erstellen und verwalten. In der einzigartigen RoXstoX-Datenbank stehen schon jetzt über 1.000.000 Sammelobjekte zur Verfügung und können schnell in deine Sammlung eingefügt werden. Doch es geht nicht nur ums Sammeln allein. Auf RoXstoX gibt es das Auktionshaus STOXTRADE in dem du neue Stücke für deine Sammlung erstehen oder Stücke aus deiner Sammlung zum Kauf anbieten kannst sowie die Tauschbörse SWAPSTOX zum Tauschen mit anderen Sammlern. Und das ganz ohne kommerzielle Händler mit Billig-Merchandise. ROXSTOX – von Sammlern für Sammler.

Verlosung

Obendrauf verlosen wir auch noch eine von Overkill handsignierte LP UNDER THE INFLUENCE. Um an der Verlosung teilzunehmen, beantwortet einfach folgende Frage:

In welchem Jahr ist das Overkill-Album UNDER THE INFLUENCE erschienen, 1988 oder 1992?

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 09.06.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.