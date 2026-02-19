Mit ‘Oldboy’ steht ein besonderes Genrehighlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe Best Of Cinema in den Startlöchern. Der koreanische Kult-Thriller, der mit unter anderem dem Großen Preis der Jury bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2004 ausgezeichnet wurde, gilt als Meisterwerk des modernen Kinos.

Regisseur Park Chan-Wook (‘No Other Choice’, ‘Die Frau im Nebel’) inszenierte die Geschichte eines Mannes, der nach 15 Jahren Gefangenschaft in völliger Isolation plötzlich freikommt, ohne zu wissen, warum er eingesperrt wurde oder wer dahintersteckt – ein unvergesslicher Rache-Trip, bei dem Schönheit und Grausamkeit Hand in Hand gehen.

Am 3. März kehrt OLDBOY nun in 4K restauriert für einen Tag zurück auf die große Leinwand. Seht hier den neuen Trailer:

Zum Inhalt:

15 Jahre eingesperrt, 5 Tage Zeit für Rache: Ohne erkennbaren Grund wird der Geschäftsmann Oh Dae-su (Choi Min-sik) entführt und in einen fensterlosen Raum gesperrt.

Sein einziger Kontakt zur Außenwelt ist ein Fernseher, über den er eines Tages aus den Nachrichten erfährt, dass seine Frau ermordet worden ist und er dafür verantwortlich gemacht wird.

Nach 15 langen Jahren in völliger Isolation wird Oh Dae-su plötzlich in die Freiheit entlassen.

Auf der Suche nach Antworten schwört er Rache an seinen Peinigern, doch die Tortur ist für ihn noch nicht überstanden…

‘Oldboy’

Regie: Park Chan-wook; mit: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong u.a.

KINO-EVENTTAG: 3. März 2026

Kino-Event-Reihe Best Of Cinema:

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Ca. 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best Of Cinema in Kooperation mit Studiocanal, Tobis, X Verleih, Capelight Pictures und Warner Bros. Pictures großartige Meisterwerke der Filmgeschichte.

