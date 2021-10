‚The Elder Scrolls Online‘: Das erwartet Spieler zum Kapitelfinale von ‚Blackwood‘

Mit ‚Tore von Oblivion‘ haben Bethesda Softworks für die preisgekrönte Computerspielreihe ‚The Elder Scrolls Online‘ (kurz ESO) ein ganzjähriges Abenteuer kreiert, das Fans weltweit seit seiner Veröffentlichung in seinen Bann zieht. Die Story, die über 800 Jahre vor den Ereignissen aus ‚The Elder Scrolls IV: Oblivion‘ spielt, begann bereits im März 2021. Seitdem können die Gamer online in der Multiplayer-Rollenspielwelt den atmosphärischen Kontinent Tamriel mit dem Gebiet Dunkelforst in epischen Quests erkunden. Über das Jahr verteilt gibt es vier spannende Updates – nach den DLC-Verliespaketen ‚Flames of Ambition‘ und ‚Waking Flame‘ geht es derzeit auf das große Finale des im Juni eingeführten Kapitels ‚Blackwood‘ zu.

Der Release von ‚Deadlands‘ steht kurz bevor

Im Jahresabschluss-Stream zu ‚Tore von Oblivion‘, der am 1. Oktober auf Twitch stattfand, hat das Entwicklerteam von ESO einen Einblick in den kommenden DLC ‚Deadlands‘ gegeben. Infos gab es unter anderem zur Handlung, den Charakteren und dem Gebiet. Die Spieler kommen nun den Totenländern näher – genau dort gilt es schließlich, die daedrischen Machenschaften aufzudecken.

Außerdem ist jetzt klar, welche Überraschung auf die Gamer wartet: ‚Deadlands‘ lässt sich mit dem Event ‚Gaben von Dunkelforst‘ kostenlos freispielen. Der DLC, mit dem die Geschichte aus Blackwood endet, feiert am 1. November 2021 seinen Release.

Das Spielevent ‚Gaben von Dunkelforst‘ hat am 30. September begonnen und endet am 12. Oktober um 16 Uhr MESZ. In dieser Zeit tragen Spieler, wenn sie die Errungenschaft ‚Pfadfinder von Dunkelforst‘ abschließen, zum Fortschritt bei. Wenn das Event abgeschlossen ist, können sich alle ‚Blackwood‘-Spieler sämtliche freigeschalteten Belohnungen im Kronen-Shop im Spiel holen.

ESO Blackwood: Sale nicht verpassen

Aktuell gibt es im ESO-Kosmos auch einige spannende Angebote. Im Rahmen des Events ‚Die Gaben von Dunkelforst‘ könnt ihr bis zu 50 Prozent bei ‚The Elder Scrolls Online: Blackwood‘ und bis zu 60 Prozent bei der ‚The Elder Scrolls Online Standard Edition‘ auf allen Plattformen sparen. So können auch Neueinsteiger und Veteranen, die länger pausiert haben, die epische Story für sich entdecken.

Mehr zur Story von ‚The Elder Scrolls Online: Blackwood‘

Viele Jahre vor der Oblivion-Krise schlossen die Langhauskaiser einen Pakt mit dem Bösen: dem Daedrafürsten Mehrunes Dagon. Nun drohen die verheerenden Folgen dieses Abkommens, weshalb die Spieler in die Totenländer reisen müssen, um das Böse höchstpersönlich zu bekämpfen. Dabei werden sie auch von den beliebten Charakteren Eveli Scharfpfeil und Lyranth unterstützt.