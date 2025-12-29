Toggle menu

The Gathering: Sängerin Silje Wergeland verlässt die Band

Den Eröffnungstalk mit Kuratorin Ika Johannesson, Silje Wergeland (unter anderem The Gathering), Kristian Wåhlin und dem...
„Der harte Norden“-Eröffnungstalk mit Kuratorin Ika Johannesson, Silje Wergeland (unter anderem The Gathering), Kristian Wåhlin und dem isländischen Metal-Experten Arni Gudnason moderiert von METAL HAMMER-Redakteurin Katrin Riedl.
Foto: Bernhard Ludewig. All rights reserved.
von
Silje Wergeland hat offiziell ihren Abschied von The Gathering verkündet. Die Sängerin will sich künftig anderen Projekten zuwenden.
Neues Jahr, neues Glück – nach dieser Devise handelt nun auch Silje Wergeland. Die Norwegerin verabschiedet sich nach 16 Jahren von The Gathering. Wie sie in den Sozialen Medien verkündet, sei es an der Zeit, „sich neuen Unternehmungen zuzuwenden.“

Während sich die Band noch nicht zur personellen Änderung geäußert hat, schreibt Wergeland: „Ich hatte mit dieser Band so viele tolle Erlebnisse und unvergessliche Erinnerungen gesammelt, die mich mein Leben lang begleiten werden. Ich wünsche meinen Band-Kollegen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank für die großartige Unterstützung und die netten Gespräche mit euch wunderbaren Fans weltweit. Ganz viel Liebe, Silje.“

Abschied und Reunion

Seitens der Fans gibt es überwiegend positive Kommentare, Dankbarkeit und Glückwünsche für die Zukunft. Auch die Nachfrage nach neuen Songs von Octavia Sperati, wo Wergeland bis 2007 sang, steigt damit wieder an. Viele Anhänger der Doom-Formation würden sich dies, laut den Kommentaren, jedenfalls wünschen. Das neue Jahr wird sicher zeigen, um welche „neuen Unternehmungen“ es sich genau handelt.

Silje Wergeland stieß 2009 zu The Gathering, nachdem die damalige Frontfrau Anneke van Giersbergen 2007 ausgestiegen war. Zum 30. Jubiläum des Albums MANDYLION haben die Niederländer fünf Reunion-Konzerte für das kommende Jahr angekündigt, bei denen van Giersbergen Teil des Line-ups sein wird. Damit ist zumindest für diese Auftritte – unter anderem beim Wacken Open Air – der Gesang gesichert. Wer den Posten am Mikrofon fest übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.

Neben Anneke van Giersbergen  werden zudem Hugo Prinsen Geerligs (Bass), Frank Boeijen (Keyboards), Hans Rutten (Schlagzeug), René Rutten (Gitarre) sowie Jelmer Wiersma (Gitarre) bei der „MANDYLION Anniversary Tour 2026“ auf der Bühne stehen. Nach der Bekanntgabe im Frühjahr 2025 zeigte sich die niederländische Sängerin „ziemlich aufgeregt“. Schließlich sei das Album für alle Beteiligten sehr wichtig, „weil wir eine tolle Zeit am Anfang der Karriere von The Gathering hatten, als ich mit von der Partie war. Und dann fanden wir: Wenn wir etwas machen, müssen wir es jetzt tun.“


Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

