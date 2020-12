The Hu verpassen Metallicas ‘Sad But True’ einen neuen Anstrich

Metallica haben in ihrer Karriere mehrere Songs aus dem Boden gestampft, die sich über die Jahre als „Klassiker“ etabliert haben. Eine dieser Nummern ist der 1993 veröffentlichte Song ‘Sad But True’, der als letzte Single zum fünften Studioalbum – auch bekannt als The Black Album – der Band erschien.

Nun hat sich die mongolische Band The Hu an ein Cover zum Song gewagt, das klanglich komplett neue Welten eröffnet. Die Band fügte dem Lied ihre traditionelle mongolische Instrumentierung sowie ihren charakteristischen Kehlkopfgesang hinzu und tauschten den englischen Text gegen ihre mongolische Muttersprache aus.

Starker Einfluss

Galbadrakh Tsendbaatar alias „Gala“, Sänger und Morin Khuur (Pferdekopfgeige) Spieler der Band, freut sich über die Veröffentlichung des neuen Songs und sagt: „Wie Millionen von Menschen auf der ganzen Welt haben Metallica uns als Musikfans und Musiker stark beeinflusst und inspiriert. Wir bewundern ihre knapp 40 jährige Karriere, voll von unermüdlichen Touren und die zeitlose, einzigartige Musik, die sie geschaffen haben. Es ist uns eine große Ehre, ihnen unseren Respekt und unsere Dankbarkeit zu erweisen, indem wir eine Version von ‚Sad But True‘ in unserer Muttersprache und im Stil von The Hu aufgenommen haben.”

Hört euch hier das The Hu-Cover zu ‘Sad But True’ an:

Zum Vergleich hier der Song im Original: