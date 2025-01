Threatin ist mit Krankenhaus-Single zurück

Foto: Screenshot via YouTube, Threatin. All rights reserved.

auch interessant

Threatin machten 2018 und 2019 als Fake-Band Schlagzeilen. Frontmann Jered Eames, auch bekannt als Jered Threatin, stellte eindrucksvoll seine kriminelle Energie zur Schau, als er auf Europatournee ging und in annähernd leeren Hallen spielte, die Konzerte online jedoch als großen Erfolg darstellte. Dazu war ihm kein Mittel zu schade: Er erfand eine Booking-Agentur, kaufte Facebook-Besucher der Veranstaltungen und erzählte nicht einmal seinen Band-Mitgliedern von seinem Plan.

Später erzählte er, dass er mit diesem riesigen Schwindel auf Probleme in der Branche aufmerksam machen wollte. Verständlicherweise hagelte es anschließend Anzeigen gegen den Musiker – von seinen Threatin-Kollegen Joe Prunera und Dane Davis. Eine stammte außerdem auch von Davis’ Mutter, die anscheinend in die Fake-Tournee investiert hatte. Nachdem er alle Gerichtsprozesse verloren hatte, wurde es still um Eames.

Dramatische Szenen bei Threatin

Empfehlung der Redaktion Jered Threatin gesteht Ticket- und Tour-Schwindel Metal In einem Interview gibt Jered Threatin zu, seine Band künstlich aufgeblasen zu haben: "Ich musste etwas tun, damit die Leute aufpassen." Nun ist Threatin mit einer neuen Single zurück. Das Musikvideo zu ‘Die Young’ startet mit den Worten: „Nach jahrelangen falschen Diagnosen wurde festgestellt, dass Jered Threatin eine lebensbedrohliche Krankheit hat. Diese ließ ihn Blut husten und sorgte für Atemprobleme. Nach einer Reihe Herzinfarkte wurde er in einer Notoperation am Herzen operiert und fiel in ein Koma.“ Es folgen Videoaufnahmen des Musikers, wie er augenscheinlich im Krankenhaus im Koma liegt und verschiedene Szenen, die seinen Krankheitsverlauf darstellen. Es endet mit dem Musiker, wie er zunächst eine große, über seine Brust verlaufende Narbe betrachtet und anschließend direkt in die Kamera blickt.

Wer die drastischen und teilweise blutigen Szenen sehen möchte, findet das vollständige Video hier:

Aufgrund seiner Geschichte liegt die Vermutung leider nahe, dass es sich auch hierbei um nichts anderes als eine Werbemasche handelt. Falls Eames jedoch tatsächlich krank und die Geschichte wahr ist, wünschen wir ihm alles Gute und viel Kraft an alle, die ihm nahestehen.

—

