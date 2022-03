Slipknot-Sänger Corey Taylor hat inzwischen offiziell den Release seiner Cover- & Akustik-Kompilation CMFB...SIDES angekündigt.

[Update vom 11.02.2022:] Vor ein paar Tagen hatte Slipknot- und Stone Sour-Frontmann Corey Taylor in einem Radiointerview vorab eine neue Solo-Veröffentlichung angekündigt (siehe Originalmeldung unten). Mittlerweile gab es dazu eine offizielle Ankündigung. So wird die B-Seiten-Kompilation CMFB...SIDES am 25. Februar via Roadrunner auf die Märkte dieser Welt kommen. Das zugehörige Cover-Artwork könnt ihr unten sehen. Ein Single-Auskopplung gibt es bereits ab sofort zu hören. Das Lyric-Video zum John Cafferty & The Beaver Brown Band-Cover ‘On The Dark Side’ könnt ihr euch ebenfalls unten reinziehen. Darüber hinaus finden sich unter anderem Neuinterpretationen von Metallica-, Dead Boys- und Kiss-Songs auf dem Release.…