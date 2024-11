Sollten Stryper je in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen werden, hat Frontmann Michael Sweet genaue Vostellungen, wer sie ankündigen soll.

Dass Stryper überzeugte Christen sind, ist nichts Neues. Vor allem Frontmann Michael Sweet fällt recht häufig mit kontroversen Äußerungen fundamentalistsicher Natur auf. Umso überraschender sind die Aussagen, die er kürzlich in einem Radio-Interview mit 104.5 The Pick getroffen hat. Auf die Frage, wer die Lobrede halten solle, für den Fall, dass Stryper irgendwann in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen werden, meinte Sweet: „Ich würde etwas wirklich anderes und Kontroverses lieben. Zum Beispiel, so Gott will, jemanden wie Ozzy Osbourne , wenn er lange genug hier ist. Ich meine, es wäre einfach anders. Oder Rob Halford. Er ist…