Tony Iommi hat mit Robbie Williams zusammengearbeitet

auch interessant

Manchmal kommt es in der Musik-Branche zu ungewöhnlichen Kooperationen, so auch auf dem kommenden Album von Robbie Williams. Dieser hat für einen Song nämlich mit Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi zusammengearbeitet.

Tony Iommi: Ungewöhnliche Zusammenarbeit

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne entschuldigt sich bei Britney Spears Heavy Metal Ozzy Osbourne tut sein herablassender Kommentar über Britney Spears leid. Die Heavy Metal-Legende sendete ein ehrliches Sorry an die Sängerin. Die Nachricht von Iommis Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Take That-Sänger wurde von Williams’ Schlagzeuger Karl Brazil bekannt gegeben. Während eines Auftritts im Podcast ‘Percussion Discussion’ sagte er: „Robbie veröffentlicht bald ein Album, an dem wir gemeinsam gearbeitet haben. Er arbeitet mit verschiedenen Leuten, aber ich hatte das Glück, einige Songs mit ihm zu machen.

FUSED auf Amazon.de bestellen!

Einer der Tracks trägt den Titel ‘Rocket’, und darin spielt Tony Iommi mit. Das Ganze ist zufällig entstanden. Es ist großartig. Es ist ein Rock-Song und wirklich cool. Genau mein Ding. Aber Tony hat der Sache seinen Stempel aufgedrückt. Es gibt einige großartige Zusammenarbeiten auf dieser Platte. Gaz Coombes (Supergrass – Anm.d.A.) ist dabei. Es ist vorwiegend eine Gitarrenplatte, eine Art Rückblick auf seinen alten Neunziger-Sound, aber auch gemischt mit etwas modernem Pop. Seien wir ehrlich, Robbie kann machen, was er will, oder nicht?!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.